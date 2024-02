Everton de Inglaterra tuvo un noble gesto con su par de Viña del Mar por los incendios

El Everton de Inglaterra tuvo un noble gesto con su par de Viña del Mar en apoyo por los incendios que afectan a la Región de Valparaíso en nuestro país, de donde pertenece el elenco "Ruletero".

A través de su cuenta de X, exTwitter, el conjunto de la localidad de Merseyside publicó el mensaje "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los afectados por los incendios en la ciudad de Viña del Mar, hogar de nuestros amigos de Everton".

"Todos en Everton enviamos nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de quienes perdieron trágicamente la vida", agregan.

Además en su cuenta en español el cuadro "Toffee" mostró que proyectaron en una de las pantallas del Goodison Park el escudo del equipo "Oro y Cielo" con la frase "vamos blues".

Our thoughts and prayers are with all those affected by the fires in the city of Viña del Mar, home of our friends @evertonsadp. 🇨🇱



Everyone at Everton sends our deepest condolences to the families and loved ones of those who have tragically lost their lives. 🙏💙 pic.twitter.com/IMtRGGinKO