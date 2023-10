Presidente ejecutivo de Everton explicó negativa a jugar el domingo ante la U

El presidente ejecutivo de Everton, Miguel Torrecilla, explicó las razones de la negativa de su club a jugar este domingo ante Universidad de Chile, luego posponerse el partido que en primera instancia estaba programado para el sábado en el Estadio Santa Laura.

"Tras el partido y como se inicia la paralización del torneo por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, el entrenador con permiso nuestro, autorizó que los jugadores que tuvieran previsto iniciar viajes lo hicieran. Muchos jugadores extranjeros ya tenían boletos de avión desde el sábado para estar el domingo con sus familias y, más allá de lo que pueda suponer una situación financiera, había una situación sentimental y familiar", nos dijo en diálogo con Al Aire Libre PM.

"Entendimos que a 48 horas de jugar un partido (el aplazado del sábado) no estábamos en disposición de plantear el jugar el domingo. Cuando la ANFP nos comunicó la circunstancia nosotros pedimos la reprogramación y entiendo que esta será cuando nos pongamos de acuerdo los dos clubes cuando terminen los Panamericanos", añadió.

Finalmente, aseguró que ser informados my encima los complicó: "Sobre todo nos deja sin margen cuando hay un staff que está acostumbrado a trabajar desde una planificación partido a partido. Si hubiéramos sabido tras el último partido, no es lo mismo que saberlo 48 horas antes, ya estaba todo cerrado en la hotelería, el desplazamiento, ahora tenemos que cancelar esto. Más allá de lo financiero, suponía a los jugadores entrar a competir en una circunstancia inusual y no preparada mentalmente en las mejores condiciones".

El bochorno por la exclusión de Chile de la organización de partidos inaugurales del Mundial 2030

En otro tema, Miguel Torrecilla analizó la exclusión que vivió Chile, de parte de Argentina, Uruguay y Paraguay de la organización de partidos inaugurales del Mundial de 2030.

Torrecilla dijo: "Unirme a ese desasosiego y malestar. Estoy dentro del Consejo de Presidentes y tengo que sentir como si fuera un chileno más. A partir de esto debe haber una reflexión profunda, de los estamentos y personas importantes del fútbol chileno y buscar las razones que pueden haber llevado a que no se nos haya considerado".

"Indagar donde mejorar, crecer y ver donde está el problema para que nos hayan adelantado en la autopista sin avisarnos. Ahí centraría la mirada y a no desfallecer, seguir intentando, que en breve habrá otra oportunidad para demostrar que estamos preparados, pero habrá que mirar internamente a todos los que estamos dentro de la gestión del fútbol chileno", agregó.

Finalmente, fue consultado si debe renunciar Pablo Milad a la presidencia del fútbol chileno: "Esa pregunta no me la hagas, soy un recién llegado, no llevo ni tres meses y hasta ahora mi relación con Pablo es excelente. No puedo decir nada más que me ha facilitado todo para una rapidísima adaptación, porque llegué en pleno Campeonato. Todo lo que yo pueda decir de Pablo Milad son buenas palabras".