Torgnascioli en el mes del cáncer testicular: Deberían hacer más campañas y haber más información

El portero de Everton Franco Torgnascioli entregó su testimonio en el mes del cáncer testicular e hizo un pedido de mayor información sobre la enfermedad, que debió atravesar recientemente.

Torgnascioli expresó en diálogo con Cáncer Latam: "Sería bueno que se hicieran campañas como las del cáncer de mama y que hubiera más información para los hombres. Muchos me han escrito para contarme que han tenido este tumor, pero no se habla de él".

Además, contó su experiencia: "Pensé que tenía varicocele. No entendía mucho y al comienzo estaba muy nervioso, quería que me operaran pronto. Creía que cada hora que pasaba era perjudicial para mi salud. Me hacía muchas preguntas, entre ellas por qué me pasaba esto, si soy deportista y cuido mi alimentación".

⚽️🎗Lee el revelador testimonio del arquero uruguayo Franco Torgnascioli en el Mes del Cáncer Testicular.

Nunca había escuchado de la importancia del autochequeo en hombres jóvenes y hoy hace un llamado.

"La tomografía que me hice después de la operación mostró que el cáncer no se había expandido, pero el oncólogo consideró que era recomendable una quimioterapia para evitar una recaída", añadió.

"Mi señora se preocupaba de que comiera todo lo posible, aunque no sentía hambre. Trataba de descansar y de dormir bien. Sé de pacientes que lo han pasado muy mal, con diarreas y vómitos, que por suerte yo no tuve. Estaba bien de ánimo y en eso influyó saber que me iba a mejorar", siguió en la misma línea.

Finalmente, habló de su regreso al fútbol: "El oncólogo me había pedido que esperara un mes para volver a entrenar, pero cuando me hice los exámenes y salió todo bien, me dijo que si quería empezaba mañana mismo, porque estaba como si no me hubieran hecho quimioterapia. Físicamente estaba mal, porque no había entrenado en meses, pero nada más. La verdad es que me impulsaron las ganas y la buena vibra de la gente. Es impresionante el cariño que me han demostrado personas de todas partes, chilenos y uruguayos. El club, además, se ha portado muy bien desde el primer día".