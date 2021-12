Carlos Reinoso reveló que Pelé lo quiso como compañero en Santos

El ex seleccionado chileno Carlos Reinoso contó que el brasileño Pelé lo quiso en Santos, no obstante, ese escenario se dio justo cuando ya negociaba con América de México, equipo donde finalmente fue figura transformándose en ícono del club y del balompié azteca.

"Mi historia comienza así. Hay un pentagonal que siempre se jugó en Chile. Siempre se hacía ese torneo internacional, iban equipos y selecciones del todo el mundo, muy importantes. Peñarol, River, Boca, la selección checa, la rusa, equipos brasileños, equipos uruguayos", comentó Reinoso, quien por ese entonces jugaba con Audax Italiano.

"Me dicen que si (para ese torneo) quería reforzar a Colo Colo y les dije que sí. Llegué a la concentración, me presenté, Santos de Pelé estaba ahí porque jugábamos con ellos. En esa época los equipos del extranjero y los chilenos se concentraban juntos. Llego, me presento, y al otro día jugamos", reveló Reinoso en el canal de Youtube del comentarista mexicano Antonio de Valdés.

"No sé por qué hicimos una relación con Pele, desde ese día hasta el día de hoy. Me quería mucho y yo lo admiraba. Hago el gol del triunfo y en la noche en el hotel me dice que quiere que me vaya al Santos. Me presenta a su preparador físico que era el que manejaba la gira del Santos", contó, no obstante, en ese instante las negociaciones con América iban muy avanzadas.

"De viernes al martes yo ya tenía que venirme a México. Y me convencieron, me dijeron que el América era el mejor equipo de Latinoamérica", expresó Reinoso, quien con la camiseta de las Aguilas sumó 364 partidos jugados y 95 goles.

El nombre de Reinoso es popular en México, tanto así que luego de su carrera como futbolista, fue entrenador y comentarista.