"Tenemos la misma edad, pero...": El feroz trolleo de estrella de WWE a Wayne Rooney

Como es habitual en estas épocas del año la empresa de lucha libre WWE se encuentra en una gira por Reino Unido, instancia en la que en las últimas horas se viralizó un particular momento entre el luchador Drew McIntyre y el exfutbolista e ídolo inglés, Wayne Rooney.

En medio de un show en Londres, el luchador escocés tomó el micrófono en el ring tras dar cuenta de la presencia del otrora goleador de Manchester United en el público, lo que aprovechó para hacerle un feroz trolleo.

"Hablando de leyenedas británicas... ¿Ese no es Wayne Rooney?", comenzó diciendo McIntyre, para luego cerrar señalando "De una leyenda a otra, yo he sido campeón mundial en tres ocasiones... ¿Pero no tenemos la misma edad, qué pasó contigo?, frase que desató las carcajadas del público presente.

McIntyre y Rooney tienen los mismos 38 años de edad, algo que explica el comentario del nacido en la localidad de Ayr.

- El trolleo de Drew McIntyre a Wayne Rooney en Londres: