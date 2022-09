Cristián Castañeda y desaparición de Marco Opazo: Haré todo lo posible para descubrir qué pasó con él

El ex seleccionado nacional Cristián Castañeda lamentó una vez más la desaparición de su ex compañero Marco Opazo, sobre quien se perdió el rastro el pasado 19 de marzo en la comuna de Lampa y que, tras seis meses, no ha podido ser encontrado.

"Increíble que esto pase colado si lo puedo decir de alguna manera. Es inaceptable, como no se va a saber nada. La desesperación de la familia que pide ayuda y nadie pareciera darla. Es algo que duele, molesta. Voy a hacer todo lo posible para descubrir realmente que es lo pasó con él", dijo al sitio Bolavip.

"Marco fue seleccionado chileno, fue un jugador, en otra época, la gente joven no se acuerda de él. Marco no fue un don nadie en el fútbol y si no se busca su paradero, qué queda para la gente que desaparece. La señales en materia de seguridad de nuestra gente son nulas. Imagínate, Marco hace 6 meses que desapareció, no sabe nada de él, pareciera que nadie lo busca y me imagino que, en algún momento, alguien hizo algún empeño", agregó el ex Universidad de Chile.

Finalmente, quien compartiera camarín en Palestino con Opazo, expuso que "somos tanta gente en este país, cómo nadie va a tener un dato para encontrarlo, porque la verdad no tiene razón de ser. En las redes sociales uno ve los mensajes, los esfuerzos constantes de la familia para que esto no se olvide. Van 6 meses y seguimos sin ninguna noticia. Creo que es desesperante verlo, porque no puede ser. Entonces ¿Hay que hacer una protesta para llamar la atención? No, esto no debiese ser y la situación debería funcionar de mejor forma".