Daniel Morón y su nuevo emprendimiento vendiendo paltas: Esta pega yo la disfruto

El ex arquero de Colo Colo, Daniel Morón, reveló detalles de su nuevo emprendimiento de venta de paltas entre Santiago y Chiloé, por el cual viaja manejando cinco mil kilómetros en su camioneta.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el "Loro" cuenta que "a mí me encanta lo que hago, esta pega yo la disfruto. Me levanto a las cinco, a las seis estoy en la Vega cargando y con lluvia".

"Encarpé la camioneta, llegué a Puerto Montt a la casa de un amigo y al día siguiente a Chiloé y ahora me quedo hasta el domingo", agregó desde el sur.

Sobre lo agotador del viaje, Morón afirma que "como no tengo horario, si me da hambre, paro, y si me da sueño, me tiro a una Copec a dormir. Cuando despierto, sigo. Soy un perro para esto, no necesito una cama para dormir".