Emilio Hernández anunció su retiro del fútbol profesional

El ex jugador de Universidad de Chile y Colo Colo puso fin a su trayectoria a los 34 años.

Este sábado, el delantero nacional Emilio Hernández, ex Universidad de Chile y Colo Colo, anunció su retiro del fútbol profesional, a sus 34 años de edad y después de 14 años de carrera en el balompié.

Hernández, dio a conocer la noticia mediante una emotiva carta en redes sociales, en la que destacó que "me retiro muy agradecido de todo lo que me dio el fútbol. Me regaló una vida mejor y una familia hermosa".

El ariete, quien se encontraba sin club en la actualidad, luego de tener un último paso en Deportes Melipilla, tuvo un exitoso periplo por el fútbol, ya que además de sus mencionados pasos en la U (entre 2007 y 2009, 2012) y el "Cacique" (entre 2013 y 2014), tuvo un paso or la selección chilena de Marcelo Bielsa, en la que disputó siete partidos amistoso, aunque sin anotar goles.

Además, jugó en Everton, Cruz Azul de México, Argentinos Juniors, Unión Española, Unión La Calera, Coquimbo Unido, San Martín de San Juan, Deportes La Pintana y Audax Italiano, para terminar en Melipilla, su larga travesía.