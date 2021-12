Falleció a los 86 años Dorval Rodrigues, histórico compañero de Pelé en Santos

El puntero brasileño Dorval Rodrigues, que fue compañero de Pelé en el Santos y uno de los grandes ídolos de ese club, falleció este domingo a los 86 años tras complicaciones de salud que lo mantenían internado desde hace varios días en un centro de salud de la ciudad paulista.

La noticia fue divulgada este domingo por el "Peixe" en las redes sociales, decretando un luto de siete días en memoria del lateral.

"Es con inmenso pesar que informamos el fallecimiento de Dorval, uno de nuestros ídolos eternos", publicó la institución en Twitter.

Nacido en Porto Alegre, el 26 de febrero de 1935, Dorval fue considerado por muchos e incluso por el mismo Pelé como "el mejor puntero derecho en la historia". Llegó a Santos en 1957 donde hizo parte de uno de los cuadros de ataque de ensueño en el fútbol, junto con Mengálvio, Coutinho, Pepe y el mismo "O'Rey" en los años '60.

Con la camisa 7 de Santos, Dorval fue bicampeón del mundo y en la Libertadores, en 1962 y 1963, además de obtener cinco títulos en el Campeonato Brasileño con el elenco blanquinegro entre 1961 y 1965, y otros tantos con la liga regional de Sao Paulo.

Durante su vida profesional, jugó 612 partidos con el Santos y anotó 194 goles, siendo el sexto máximo goleador de la historia del club.

O velório do #ÍdoloEterno do Santos FC Dorval tem início neste domingo (26), a partir das 17h, no Salão de Mármore, da Vila Belmiro, em Santos.



O sepultamento será realizado segunda-feira (27), no Cemitério Paquetá, em Santos. A saída do corpo, da Vila Belmiro, será às 8h.