Fernando Vergara contó anécdota sobre invitación de Zamorano a comer: "Adelante Bam Bam de los pobres"

El ex delantero contó una peculiar vivencia con el ex Real Madrid.

El ex futbolista nacional Fernando Vergara recordó una curiosa anécdota con el también ex delantero Iván Zamorano, esto debido a que algunos lo apodaban "el Bam Bam de los pobres".

"Se acuerdan de mi por ese sobrenombre, y ese sobrenombre es muy lindo porque es cercano a la gente y creo que la gente se sentía identificada porque Zamorano era inalcanzable y a mi me tenían acá", apuntó en conversación con RedGol.

"Nos parecíamos en la forma de jugar, también con el pelo y teníamos el mismo estereotipo, entonces me podían disfrutar más a mí que jugaba en Chile", agregó el ex Colo Colo.

En esa línea, el hoy técnico aseguró que el apodo lo "acercaba a la gente de Colo Colo, que es gente del pueblo y hasta el día de hoy me dicen así".

Vergara contó sobre una anécdota con el ex Real Madrid. "Lo más entretenido es que el Bam Bam (Zamorano) me decía así. Una vez el Iván me invitó a almorzar a su casa y me hace pasar diciéndome adelante Bam Bam de los pobres y la señora Alicia, su mamá, lo retó por decirme así, por sin respeto, hasta el Bam Bam me dice así", cerró.