Hijo de Marco Cornez: Lo recuerdo como padre, amigo y deportista excepcional

El histórico ex portero nacional Marco Cornez falleció este sábado a los 63 años por un cáncer de estómago y su hijo, que lleva el mismo nombre, se refirió al gran legado que deja el mundialista en España '82.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Cornez Jr. señaló: "Lo recuerdo como padre, amigo y deportista excepcional con récords e historias que siempre me están sorprendiendo. Todo eso me llena de alegría, que se le reconozca y se haya hecho un luto en el fútbol chileno. Mis sobrinos verán quién es su abuelo y yo tengo claro quién fue mi padre".

"Esta enfermedad es compleja, aunque tuvimos siete meses increíbles durante su primera etapa, pero entre marzo y abril esto reapareció de una forma muy agresiva. Tengo un gran cariño por el doctor Cristóbal Sanhueza, Franco Orellana y todo el equipo de la Clínica Alemana, quienes dieron todo buscando una fórmula para sacarlo adelante. Lamentablemente se lo descubrieron cuando estaba todo muy avanzado. El fue fuerte hasta el final", añadió.

"Tengo que reconocer el rol que tuvo como padre y la influencia en mi vida, que fue maravillosa desde mi niñez hasta el momento que me tocó despedirlo. Me emociona ver el cariño que le tienen sus compañeros desde el momento que se supo su enfermedad. Hubo gestos muy importantes que me sorprendieron y a su vez me resaltó aún más el nivel de persona que era", cerró.