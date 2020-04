La particular campaña de Asprilla en cuarentena: Está vendiendo condones 2x1

Luego de retirarse del fútbol, el ex delantero de Universidad de Chile Faustino Asprilla se transformó en un emprendedor y así lo demostró en medio de la cuarentena al comenzar una campaña para vender condones de su marca personal, "Tino", a módicos precios.

"Aquí me quedaron en mi casa muchísimos condones y quiero que me ayuden a gastarlos, porque a mí me queda muy complicado gastarlos todos", dijo el ex seleccionado colombiano en un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

"Porque de pronto llenarse de hijos con este virus no da, así que les voy a dar un link para conseguir estos condones más que a mitad de precio", añadió quien triunfara en Parma y Newcastle United.