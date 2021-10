La revelación de Lucila Vit: A la primera vez que intentamos quedé embarazada

La modelo argentina Lucila Vit contó detalles de la dulce espera para ser madre y dijo cuántos intentos les costó junto a su pareja, el ex futbolista Rafael Olarra, para quedar embarazada.

"Fue la más linda sensación del mundo, porque lo esperaba. Habíamos hablado con Rafa de empezar a buscar", dijo a Las Ultimas Noticias.

"El doctor me dijo que primero tenía que ponerme las dos dosis de las vacunas del Covid-19, esperar un tiempo y empezar a buscar. Seguí al pie de la letra las instrucciones, me puse las dos dosis, esperamos, empezamos a buscar y a la primera vez que intentamos quedé embarazada", reveló.

Según aseguró Vit, el ex jugador de la Roja "se emocionó antes de hacer el test. Yo le decía que no llorara, porque no quería que se desilusionara si el resultado era negativo. Y me decía que esta situación lo emocionaba".

"Me hice el test y vinieron los gritos y la emoción que no se puede explicar. Es muy loco lo que se va sintiendo", siguió en relación a la espera de Agustina, cuya gestación va por los cuatro meses.

Lucila Vit también sostuvo que la bebé nacerá en Santiago y descartó planes a corto plazo para el matrimonio, ya que van "paso a paso".