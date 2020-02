Manuel Villalobos a 10 años del terremoto: "La desesperación fue muy grande en ese momento"

El ex delantero de Universidad de Chile, Huachipato y varios otros clubes Manuel Villalobos recordó cómo vivió el terremoto del 10 de febrero de 2010, asegurando que aunque dejó varias historias que hoy recuerda como anécdotas, pero que hace 10 años fueron desesperantes.

"Habíamos visto el festival en la noche y ocurrió algo inesperado y difícil, algo que generó muchas historias de compañeros. Como la de Rodrigo Rivera que estaba hace muy poco operado y debió lanzarse de un segundo piso porque no podía salir del departamento. La desesperación fue muy grande en ese momento", apuntó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Estaba con una bota porque se había cortado el tendón de aquiles y con la desesperación llegó y se lanzó. Al principio no sentía nada, pero imáginense lo que debe haber sido", agregó.

Villalobos también contó que "nos volvimos a encontrar con los jugadores como dos meses después en Santiago. Todos habían arrancado para diferentes lados, pasamos momentos muy difíciles en Huachipato. Yo había llegado unas semanas antes".

"Me acuerdo que tenía unos compañeros de Universidad de Concepción al lado, eran paraguayos, y me decían que arrancara. Los tuve que seguir a ellos y esa noche nos quedamos en una plaza. Yo no tenía ninguna noción", relató el ex delantero.

También contó lo que debió hacer el actual técnico de Universidad de Chile, por entonces arquero de Huachipato. "Hernán Caputto estaba viviendo en un piso 15 y se tuvo que tirar al balcón de al lado. Después tuvimos que secar la ropa todos en un parque porque se rompieron unas cañerías... Pasaron varias cosas de las que uno ahora se ríe, pero que en eso momento fueron por desesperación", expuso.

"Con mi señora y mis dos hijos tuvimos que dormir en una plaza que estaba como en una loma de un cerro. Al otro día, me enteré dónde estaba el mar y al otro día cuando fuimos a la casa vimos todo el desorden y todas las cosas en el piso. Fue algo muy duro que tuvimos que vivir como familia, como ciudad y como país", cerró.

Este jueves 27 de febrero se cumplen 10 años del terremoto de 2010, y posterior tsunami, que sacudió aquella madrugada de sábado a la zona centro-sur del país.