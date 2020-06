"Me sé reinventar": Cristián "Pistola" Flores dio detalles sobre su negocio de paltas en Valparaíso

Cristián Flores, ex volante de Santiago Wanderers y Colo Colo, el recordado el "Pistola", contó detalles de su emprendimiento durante estos tiempos de crisis causados por la pandemia del coronavirus, vendiendo paltas en los cerros de Valparaíso.

"La gente comer harta palta y yo la doy a buen precio. No me voy a ganar la plata con los vecinos que la están pasando mal. A veces les pongo una o dos paltitas de yapa. Con una palta más o una menos no me voy a hacer más rico ni más pobre...Me sé reinventar, no soy de esos tipos que se quedan en la casa esperando alguna ayuda", contó Flores a Las Ultimas Noticias.

El ex volante tenía una escuela de fútbol con cerca de 60 niños y niñas, pero llegó la pandemia y complicó su situación. Actualmente trabaja de lunes a sábado, traza sus propias rutas con los clientes y si debe buscar paltas un domingo, lo hace.

"Salgo de mi casa en el cerro Mariposa y puedo ir a cualquier punto de Valparaíso. Me muevo por todos lados y si una viejita quiere sólo un kilo de palta, se lo llevo igual. No le voy a estar cobrando la bencina. Voy dos veces a la semana al interior de la Quinta Región a buscarlas y cargo el auto con unos 70 kilos de palta, entre el maletero y los asientos traseros. Tengo tantos contactos que las compro sabiendo que están todas vendidas y después solo hago la entrega. También ando con toallas, polerones, medias y otras cosas por si sale alguna venta express de eso", agregó.

Finalmente, contó cómo llegó al negocio de las paltas: Lo invitaban a jugar partidos y le pagaban con 10 kilos, los que vendía a sus amigos.

"Gano unas 120 lucas por semana aproximadamente. Me hago entre 450 a 500 mil pesos mensuales. Una plata que, ojo, pocos están ganando en estos tiempos", finalizó.