Rafael Olarra pidió matrimonio en cuarentena y con anillo que compró por internet

El ex futbolista Rafael Olarra, hoy comentarista deportivo, contó detalles de la romática y curiosa petición de matrimonio que le hizo a su novia, Natalia Mandiola, con un anillo que adquirió a través de internet.

El ex U. de Chile, Audax Italiano, U. Católica e Independiente, entre otros equipos, armó un "picoteo, con velitas, música relajada", según contó a Las Ultimas Noticias, momento en que junto a la periodista "nos sentamos en el suelo junto a la mesita de centro del living, descalzos".

"Ocurrió hace dos semanas. Nuestras familias ya sabían. Lo habíamos conversado y estaba en los planes, pero con todo lo que ha pasado en la pandemia nos decidimos", dijo el formado en el club de La Florida.

Según la publicación, Olarra se contactó con una joyería y les intentó explicar las dimensiones del dedo de su pareja, lo que hizo correctamente.

Luego, el ex jugador publicó un mensaje en Instagram para revelar la noticia: "Amor mío quieres que pasemos todo lo que nos queda de vida juntitos ?? Mi corazón te pertenece", escribió.