Batistuta se quebró tras denuncia por explotación: Hay alguien o algo que se está ensañando conmigo

Gabriel Batistuta, ídolo de la selección de Argentina, se defendió de la denuncia por supuesta explotación a trabajadores "en condiciones deplorables" en Santa Fe, remarcando el daño que ha recibido con su familia y sostuvo que "hay una mala intención" en esta acusación.

En una entrevista con Radio La Red de Argentina y según consignó Clarín, "Batigol" se quebró y lloró lamentando la situación: "Imaginate el daño que nos hace esta acusación, terrible. "Todo lo que gané está invertido en el país, en el campo, en una marca de ropa. Invertí en un momento dificilísimo del país, siempre creyendo que el país va a salir adelante. Nací acá, me enseñaron el himno, a respetar los valores".

Incluso generó preocupación a su entrevistador, ya que Batistuta señaló "estoy peleando con las ideas de hacer cosas raras". Al ser consultado por sus palabras, "Bati" no quiso explicar: "Es muy triste y quiero evitar decirlo, lo quiero dejar pasar. No, lo lo voy a decir".

Respecto a la situación en el campo, Batistuta explicó su inversión y como ha ayudado a la gente que trabaja.

"La gente me dio ganas de seguir peleándola. Es indiscutible, que hay alguien o algo que se está ensañando conmigo. Un poco está bien, pero tampoco el maltrato gratuito", expresó.

Además, detalló las condiciones en que viven los trabajadores en el campo, en donde hay 35 casas para ellos.

"Hay luz en el medio del campo, internet. Hicimos una escuela, creemos en la necesidad de que los hijos de los trabajadores se formen: hay dos chicos que estan terminando su carrera universitaria", completó.

Finalmente, comentó que "están tranquilos" sobre la denuncia porque tienen todo en regla y reiteró: "Hay alguien o algo que se está ensañando conmigo. Hay una mala intención que me está buscando, pero no me preguntés por qué porque no sé. No tengo ni un sospechoso".