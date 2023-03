César Cortés puso fin más de 20 años de carrera: "Disfruté, me voy satisfecho"

El mediocampista César Cortés disputó su último duelo como futbolista profesional tras ser el capitán de Magallanes ante Universidad Católica, partido donde recibió el afecto de los hinchas y ambos clubes, en un emotivo adiós tras casi dos décadas de trayectoria.

"Me voy contento. Muchos gestos de cariño, disfruté mucho. Han sido días muy emotivos. Tuve una despedida con los compañeros, que para mí es la más importante", indicó tras el duelo a TNT Sports.

"Me he sentido muy valorado. Muchas veces uno no dimensiona cómo llega a los demás. Muchos mensajes. Fue lindo. Son más de 20 años de carrera con altos y bajos, pero a la larga disfruté. Al momento de ponerse la camiseta para competir uno va poniendo el foco en lo importante", agregó.

"Me voy satisfecho, creo que hice una linda carrera. Ahora a disfrutar de la familia", sumó.

El volante debutó en la tienda "cruzada" el 15 de septiembre de 2002 en San Carlos de Apoquindo ante Rangers por el Clausura de aquel año. Desde entonces, tuvo una positiva trayectoria en Chile y el extranjero, con pasos por clubes como Albacete de España, Huachipato, Universidad de Chile y Palestino, entre otros.

Dentro del palmarés de Cortés destacan los históricos títulos de Huachipato en el Clausura 2012 (segunda estrella del club), las Copas Chile de Santiago Wanderers y Palestino (2017 y 2018) y el gran triplete "carabelero" 2022/23 con el correspondiente retorno a Primera División.

Además, fue seleccionado chileno entre 2012 y 2013, periodo en el que disputó cuatro duelos amistosos bajo las órdenes de Jorge Sampaoli.

Tras colgar los botines, "Chester" viajará a Europa para radicarse en España junto a su esposa Emilia Pacheco y su hija Lucía. El ahora exjugador viajará este martes para dar inicio a su nueva vida fuera de las canchas.