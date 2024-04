"Era demasiado perfecto para mi": Exesposa de Kaká dio detalles del término de su relación

El nombre del icónico futbolista brasileño Kaká apareció en la luz pública luego de que su exesposa Caroline Celico hiciera llamativas declaraciones respecto a los motivos que llevaron al término de su relación.

La socialité brasileña dialogó en entrevista con un medio de aquel país y lejos de abordar alguna situación polémica con el otrora jugador de AC Milan y Real Madrid, entre otros, destacó las cualidades que tuvo como persona en la vida de pareja.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí", mencionó Célico en una particular declaración que se hizo viral en redes sociales.

Kaká y Célico tuvieron dos hijos, Luca e Isabella, y pusieron fin a su relación en 2015.