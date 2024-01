Exseleccionado Hans Martínez fue víctima de una violenta encerrona

Hans Martínez, exseleccionado chileno e integrante del plantel que terminó tercero en el Mundial Sub20 de Canadá en 2007, fue víctima de una violenta encerrona y relató el hecho en sus redes sociales.

"¡Y me tocó! Anoche me hicieron una encerrona, me robaron el auto, teléfonos y más... La impotencia más grande es ver cómo le apuntaban con pistolas a mis hijos, ocho pendejos de mierda, todos armados", contó Martínez en sus historias de Instagram.

El exzaguero de la UC remarcó que salieron ilesos, pero la experiencia "no se lo doy a nadie".

"Estamos bien, gracias a Dios no nos hicieron nada, pero la sensación de no tener tranquilidad en ninguna parte es detestable", sentenció.