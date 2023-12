ExUnión Española Ramsés Bustos acusó agresión física: "Cuando es la mujer, ¿qué se hace?"

Ramsés Bustos, otrora jugador de Unión Española, expuso este miércoles haber sido agredido físicamente aparentemente por la madre de su hijo, acusando el hecho a través de sus redes sociales.

Vía su cuenta de Instagram, el formado en el elenco de Independencia publicó un mensaje respecto a la situación.

"Tengo que aguantar que me agredan físicamente, no lo voy a permitir. Si hubiese sido al revés me habrían tratado de poco hombre y cuando es la mujer, ¿qué se hace?", expresó primero el jugador que también hizo carrera por el fútbol de Tailandia.

"Basta de mentiras y manipulaciones por un hijo. Me cansé. Para los de Instagram, no todo lo que ven en redes sociales es lo que se aparenta", agregó en su mensaje.

- El descargo de Bustos en sus redes sociales: