Gerard Piqué: No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen

El exfutbolista Gerard Piqué, hoy empresario, entregó una entrevista al diario El País en la que afirmó que se encuentra feliz y que no tiene contemplado hacer inversiones para limpiar su imagen, luego de su mediática separación con la cantante colombiana Shakira.

En conversación con el medio español, sostuvo que en este momento "estoy muy feliz. Hubo cambios en mi vida y supe preservar la felicidad", sostuvo, apuntando también que su intención es ser fiel consigo mismo, además que "la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce".

"El resto no me importa. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que quise. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar dinero en limpiar mi imagen", añadió.

En lo referido a su ruptura con la intérprete sudamericana aseveró que "cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre".

Finalizó indicando que "destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo".