Gonzalo Jara vivió una emocionante despedida del fútbol y contó uno de sus próximos objetivos

Una linda y emocionante jornada se vivió en el Estadio Bicentenario de La Florida, recinto en el que el bicampeón de América Gonzalo Jara tuvo su merecida depedida del fútbol profesional.

Con la compañía de amigos y de un bello marco de público, Jara colgó los botines con un partido entre los equipos de la Generación Dorada y Amigos de Jara, el que terminó 3-3 con dos goles del festejado.

Participaron estrellas como Gary Medel, Jorge Valdivia, Esteban Paredes, Jaime "Pajarito" Valdés y hasta el medallista de plata de luchagrecorromana en París 2024 Yasmani Acosta, en una noche inolvidable.

Un momento emotivo fue cuando entró a jugar su hijo de 15 años Lucas Jara como arquero, teniendo un excelente desempeño.

👏👏👏 Pero profe... cinco minutos más, que se nos va...



Gonzalo Jara anotó de penal el 3-3 en el partido de su despedida, para luego escuchar el pitazo final del encuentro que marca el final de su carrera como futbolista profesional.



GRACIAS POR TANTO, GONZALO QUERIDO.… pic.twitter.com/sWIw8A7WYf — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 12, 2024

La emoción de Gonzalo Jara y uno de sus próximos objetivos

Tras el partido, Jara le dedicó hermosas palabras a sus compañeros y agradeció a sus padres, sobre quienes señaló que fueron "parte fundamental" para que se desempeñara en lo que ama.

"Hoy es un gran día, no porque me retiro del fútbol, sino por tener a mis seres queridos conmigo. Agradezco a mis familiares por estar ahí cuando habían muchas críticas, gracias a mis padres por la educación que me dieron. Es imborrable para mí que cuando tenía 16 años y veía si seguir estudiando, mis padres me apoyaron a cumplir mi sueño de jugar al fútbol", señaló.

Además, valoró a los exjugadores presentes que "no les tocó ganar" las dos Copa América, porque siempre "estuvieron disponibles en la Selección Chilena, independiente de los resultados", justo en una jornada convulsionada en la que la Selección Chilena se vio afectada por la baja de Carlos Palacios por "problemas personales".

Finalmente, aseguró que hará el curos de técnico para seguir ligado a la cancha, porque al fútbol ya lo sigue estando en su rol de comentarista en TNT Sports.