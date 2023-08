"Kun" Agüero hizo un descargo contra Ibai Llanos: Se puede perder la amistad

El exfutbolista argentino Sergio Agüero se mostró molesto por una actitud del streamer español Ibai Llanos, asegurando que su cercanía puede terminar tras algunos dichos del influencer.

El "Kun" sostuvo que Ibai filtró en un grupo de presidentes de las Kings League una información confidencial relacionada a él: "Me sorprendió. Es algo que no puedo contar, pero es un proyecto que estoy trabajando".

"Lo que tiene Ibai es que cuando le hacés una broma y se enoja, se mete con tu vida privada. Es muy competitivo. Siempre quiere ganar y se siente mal cuando no pasa. Lo sufre mucho. Es algo que quizás debería mejorar. No siempre se gana", añadió.

"No hay ningún problema si no quieren que esté. A mí me da igual eh, yo no vivo de la Kings League. No me hago rico ni me interesa. Lo hago para divertirme y boludear", siguió en una transmisión de redes sociales.

Después en una conversación con Gerard Piqué expresó: "Puso una palabra que no se puede usar para mí, creo que se puede perder la amistad".

"Además, lo he tratado de llamar y no me contesta, lo he invitado a pasar tiempo juntos y tampoco, fui a Barcelona y no me dio bola. Siento que se está alejando", cerró.