La molestia de "Murci" Rojas: Lo acusaron de robar en un supermercado

Francisco "Murci" Rojas, exseleccionado nacional, mundialista en Francia 1998, expresó su molestia en redes sociales por una mala experiencia que vivió, tras ser acusado de robar en un supermercado.

Rojas contó en Twitter lo que ocurrió e incluso creyó que todo era parte de una broma.

"Fui al Líder a ver un precio si era presencial por internet. Cuando salgo, me dicen que 'lleva algo ahí'. Jajaja, yo pensé que me estaban weando (sic)", escribió el exjugador de Colo Colo.

En la misma línea, agregó que el aviso de que llevaba algo era "desde arriba", por lo que pidió que fuera el gerente del local para que lo revisaran.

"Nunca llegó el gerente", finalizó Rojas, con emojis de rabia por la situación.

Fui al @LIDERcl a ver un precio si era presencial o por Internet. Cuando salgo me dicen lleva algo ahí. Jajaja yo pensé que me estaban weando y yo le dije nada. Que de arriba me dice que lleva algo. Ok llame el gerente del local y me revisan. Nunca llego el gerente.🤬🤬