Matías Rodríguez: Quiero volver a jugar, en Chile no ocuparía cupo extranjero

Matías Rodríguez, ex lateral de Universidad de Chile, reiteró sus intenciones de dejar el retiro, señalando que lleva dos meses entrenando para volver a jugar profesionalmente y destacando que, debido a su nacionalización en nuestro país, no ocupa plaza de extranjero.

"Mi hijo me preguntó por qué no jugaba más. Volví a entrenar hace dos meses por si alguien me llama. Quiero volver a jugar si tengo la posibilidad, en Chile no ocuparía cupo extranjero", declaró Rodríguez en DirecTV.

Rodríguez, con 36 años y sin jugar desde junio de 2022, también analizó el presente de la U, equipo donde alcanzó la gloria futbolística, ganando la histórica Copa Sudamericana en 2011.

"He visto mucho en el plantel de la U el mal manejo de redes sociales y jugadores, dejan ver el mal ambiente. Es mejor conversar de manera interna", apuntó.

Además, el ex zaguero elogió al nuevo técnico, Mauricio Pellegrino, deseando que tenga la libertad para trabajar y sacar adelante al equipo tras las malas campañas en los últimos años.

"Deseo que al técnico le otorguen la posibilidad de ver lo que se necesita realmente en el club. La U hace años viene peleando abajo, es momento de dar el salto de calidad y volver a su lugar. La dirigencia debe hacer el máximo esfuerzo", sentenció.