Nicolás Peric fue premiado como "Deportista Destacado" en el aniversario 281 de Talca

En medio de las celebraciones por el aniversario 281 de Talca, el municipio de la capital regional del Maule realizó una condecoración al exarquero Nicolás Peric como "Deportista Destacado" de la comuna.

"No es algo que yo esperaba. Me preguntaron qué me parecía que mi nombre fuera propuesto como Hijo Ilustre y dije claro, por qué no. Yo soy de Talca. Es un reconocimiento no solo por haber nacido en la comuna sino a lo que se entregó como deportista al club de la ciudad y lo que uno representó para mucha gente", expresó el retirado guardameta y hoy comentarista.

"Era muy difícil no decir que sí a una premiación como ésta. Indudablemente que me pone muy contento que hayan pensado en mí", agregó el "Loco" tras la ceremonia donde además se nombró como Hijo Ilustre al exregidor y empresario Vicente Acuña.

Peric, también exseleccionado nacional, debutó por Rangers y tuvo tres pasos por los rojinegros; de 1997 a 2003, de 2012 a 2014 y de 2018 a 2021, donde dio fin a su carrera.

Junto al club consiguió un histórico vicecampeonato en el Apertura 2002, torneo que perdió en la final contra Universidad Católica.