"Pajarito" Valdés repasó la lista de invitados a su despedida en el Monumental: "Será un día de muchas emociones"

El destacado exfutbolista de Colo Colo, Palestino y varios clubes italianos, además de la selección chilena, Jaime "Pajarito" Valdés, nos comentó en Al Aire Libre en Cooperativa los detalles de la despedida que tendrá el domingo 24 de marzo a las 18:00 horas (21:00 GMT) en el Estadio Monumental.

"Pajarito" nos dijo: "Hay varios jugadores confirmados. Hay ídolos de Colo Colo, Esteban Paredes, Gonzalo Fierro, Arturo Vidal (si no es citado a La Roja) y amigos de afuera. Daniel Osvaldo, jugó en la selección italiana, en Juventus y Roma, y estoy esperando confirmación de otros jugadores bastante importantes desde Italia".

Sobre la presencia de Humberto "Chupete" Suazo y Jorge "Mago" Valdivia, Valdés señaló: "Por mí ojalá que pudieran estar, necesito conversar con ellos e invitarlos personalmente pero si ellos están disponibles seguro que van a participar".

"Va a ser en fecha FIFA, en receso del torneo. Es una linda fecha para El Ultimo Vuelo y no tengo duda que la gente me va a acompañar porque el hincha colocolino es totalmente fiel con sus jugadores e ídolos. Estoy tranquilo esperando que llegue el partido, será un día de muchas emociones y espero que salga todo bien".

También afirmó: "El profe Ricardo Dabrowski también viene, él fue una persona muy importante en el inicio de mi carrera, me dio muchos consejos, tuve la oportunidad de que me dirigiera y se formó un legado importante, yo feliz que venga a mi despedida".

Por otra parte, aseveró que no hubo un duelo tan largo tras el retiro: "Jugué tanto que terminé un poco desgastado. Obvio que me costó por todos los años que vivi de alto rendimiento, pero muy contento por lo que conseguí, jugué hasta una edad importante, así que no me costó mucho... Los postpartidos y entrenamientos son durísimos tras una cierta edad".

"No me llama la atención hacer el curso de entrenador, no tengo la personalidad para eso. Estoy dedicado a armar el equipo de Linares, soy el presidente, entré como inversionista el año pasado, mantuvimos la categoría en Segunda División y ahora estamos armando un equipo competitivo para ascender a la Primera B. El entrenador es Eduardo Lobos", añadió.

La entradas para El Ultimo Vuelo de "Pajarito" Valdés están en PuntoTicket.com.

Colo Colo, la Supercopa, la Roja y la Legends Cup

En cuanto a actualidad, habló del regreso de Arturo Vidal: "Yo creo que son las mismas sensaciones, bueno Arturo tuvo la oportunidad de salir de Colo Colo, yo de otro equipo (Palestino), somos los dos hinchas y fanáticos de Colo Colo. Cuando llegué mis sensaciones fueron muy positivas, llegué muy convencido de venir a aportar, hacerme un nombre y ser un referente del equipo y de la gente".

"El debe está feliz, soñaba con este momento de su regreso, su acogida ha sido increíble, está bien, como se ha visto en sus primeros partidos, tanto físicamente y en la técnica es indiscutible, espero que lo mantenga durante el año, pero yo creo que lo va a hacer porque es un gran jugador, ha estado en los mejores equipos del mundo y ha rendido, así que no me cabe la menor duda que en Colo Colo lo va a hacer".

Siguiendocon la conversación, se refirió a los incidentes en la Supercopa: "Es lamentable porque es una fiesta del fútbol a nivel nacional, una Supercopa en la que casi todo el país esta pendiente y que se vea empañada por estos episodios es lamentable. Viene pasando hace tiempo y no se ha podido controlar. Esperamos que no vuelva ma ocurrir, es lamentable"

Acerca de la selección chilena, dijo: "Veo muy bien la llegada del nuevo entrenador (Ricardo Gareca), se venían haciendo las cosas bien, se les estaba dando la oportunidad a los jugadores jóvenes y lamentablemente no acompañaron los resultados al entrenador pasado. Hay materia prima para hacer las cosas bien, el entrenador nuevo le va a dar un nuevo aire a la selección y va a descomprimir lo que estaba pasando. Ojalá se pueda afianzar el equipo y tener los resultados para clasificar a un nuevo Mundial".

Finalmente, se refirió a la Legends Cup: "Me encantó, lo pasé muy bien, el resultado no acompañó y eso duele un poquito, pero jugar y compartir con excompañeros y futbolistas en una cancha es siempre agradable y, obviamente, que si se da la posibilidad de seguir participando me encantaría".