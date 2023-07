Revelaron audios de la declaración de Dani Alves: Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones

El medio español Cuatro.com dio a conocer explícitos audios con las declaraciones del futbolista Daniel Alves ante la Justicia, en medio del caso en que es investigado por agresión sexual por el que ha pasado cinco meses tras las rejas.

"Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente uno del otro. Sí. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones", dijo en sus palabras ante la jueza que lleva la causa.

"No sucedió nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto", explicó.

Alves también contó que mintió en sus primeras declaraciones para proteger su matrimonio y relató que junto a la denunciante, "fuimos custodiados a la mesa seis de la discoteca que está abierta a toda la sala. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida una atracción sexual (...) Ella me sentó en el retrete y empezó a hacerme una felación (sexo oral)".

"Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar la levanté, que estaba encima de mí, la levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción", aseguró.

Escúchalos en este link.