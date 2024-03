Rodrigo Barrera: ¿Por qué en Católica sienten que soy el enemigo principal del club?

El ex delantero de la UC, la U y La Roja, Rodrigo Barrera, se refirió al rechazo de parte de los hinchas cruzados, quienes no le perdonan sus decisión de haber fichado por los azules en la década de los 90. "Chamuca" es el goleador histórico de los precordilleranos con 118 anotaciones, pero eso no ha apaciguado las aguas entre su figura y los fanáticos de la UC.

"Yo llegué a la U y el Doctor Orozco me amaba y yo venía de otro club. Entonces, uno se pregunta ¿por qué me amaban viniendo de otro club y en Católica sienten que soy el enemigo principal del club si no lo soy? Nunca hablé mal de la UC y nunca dije nada malo, pero con el tema del goleador todo cambió. Se olvida muy pronto lo que uno hizo por una institución", reveló Barrera en conversación con el programa Fútbol y Parrilla.

Asimismo, "Chamuca" reconoció que nunca buscó ser el goleador histórico de la UC.

"Yo jugué una Interamericana, gané campeonatos, soy el goleador, llegué a una final de Copa Libertadores. Yo nunca busqué ser goleador del equipo, fue solamente porque me salían las cosas fáciles para hacer goles. Si lo hubiera buscado, hubiese pateado los penales y todo yo, pero al contrario yo era el que tiraba los centros", explicó.

Por último, Barrera arremetió contra el actual presidente de la UC, Juan Table.

"El otro día leí una entrevista de Tagle. ¿Juan Tagle se llama? Y me pareció de mal gusto. Preocupado de pequeñeces de que Zampedri me pase y sea el goleador histórico de la UC porque es alguien del club", cerró.