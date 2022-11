Ronald Fuentes: Mi hijo Santi es quien me da la energía para seguir adelante

El exdefensor de la selección chilena y también otrora técnico de variados equipos, Ronald Fuentes, repasó el dolor que ha tenido luego de la muerte de su esposa Viviana y aseguró que su principal motor es hoy su hijo Santiago.

"Estoy bien, viviendo el proceso de la pena y la pérdida de Vivi. Pero estoy tranquilo Tuve un problema complicado después de mi salida de Audax, donde se me vino todo encima. Tuve un problema de salud, una crisis de pánico, pero afortunadamente ya está controlada. Tuve tratamiento, ya no necesito tomar pastillas. Estoy impecable, gracias a Dios. La ayuda de la familia fue importante para vivir este proceso, el duelo, que siempre es doloroso, sobre todo cuando uno quiere mucho a una persona. Pero tengo un hijo que tuvimos con la Vivi. El Santiago que tiene tres años", contó Fuentes en entrevista con Las Últimas Noticias.

"Él es quien nos da la energía para seguir adelante y tratar de llevar de la mejor manera esta pena que uno siempre va a tener", añadió.

"Soy papá. El Santi, a su edad, sabe que su mamá no está. El otro día fuimos al cementerio y él le hablaba a la Vivi. Nosotros nunca le vamos a negar que su mamá no está. A pesar de que es chico, con la siquiatra nos hemos encargado para que sepa que su mamá no está", completó.

El exjugador de Universidad de Chile y Cobresal contó que "es un niño muy activo. De repente sueña con ella, se ríe, y por ahí llora también. Me dice que la mamá está en el cielo. Cuando la Vivi estaba peladita ella misma se puso 'Mamá Cuquín' como los dibujos animados, y cuando él los ve dice 'ahí está Mamá Cuquín'. Tiene recuerdos de ella. En la piza también hay una foto y se acuerda de ella y recuerda que a la mamá le gusta Colo Colo y se va acordando de cosas que conversaba con ella".