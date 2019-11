Antoine Griezmann desmintió mala relación con Messi: Solo puede progresar con el tiempo

El atacante francés Antoine Griezmann desmintió la existencia de una mala relación con el argentino Lionel Messi, con quien comparte en FC Barcelona, y afirmó que la ligazón entre ambos "solo puede progresar con el tiempo".

Según dijo el galo al sitio oficial del a UEFA, "soy realmente tímido y no se me da muy bien ir a hablar con la gente. No soy el tipo de persona que comenzará la conversación, pero Luis -Suárez-, Leo y yo estamos aprendiendo a conocemos y ya hemos ido a cenar juntos".

"Nuestra relación solo puede mejorar con el tiempo. Y es obvio que lo que puede suceder en la cancha solo puede ayudarnos a sentirnos más cómodos", añadió Griezmann.

"Messi es un un jugador que nunca volveremos a ver en los próximos 40 años. Lo que hace es increíble, es una verdadera delicia verlo jugar", concluyó el campeón del mundo.