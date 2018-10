El drama del futbolista que arruinó su carrera en FC Barcelona

La historia del volante bielorruso Alexander Hleb alcanza niveles dramáticos puesto que fue parte del plantel de FC Barcelona que lo ganó todo, no obstante, para él fue un paso lleno de dudas y que terminó por sepultando su carrera.

Hleb llegó al cuadro catalán proveniente de Arsenal, donde pese a no ganar títulos, era puntal de un equipo que se caracterizaba por su buen fútbol.

"En Arsenal disfruté de mi vida, me despertaba con una sonrisa. Cesc Fábregas, Flamini, Rosicky y Van Persie eran mis mejores amigos. Éramos como hermanos", comentó en entrevista con el diario Telegraph.

"Cuando le comenté a mis amigos el interés del Barça todos me dijeron: '¿Estás loco? El Barça es el mejor club del mundo, tienes que ir allí", añadió.

No obstante, su llegada a la Ciudad Condal fue compleja.

"Thierry se me acercó y me dijo: 'Has vivido en un hotel durante mucho tiempo. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? En el día libre estarás con amigos'. Mi adaptación fue mucho mejor desde entonces. Viví allí unos meses y recuerdo que veíamos juntos los partidos del Arsenal. Henry me ayudó mucho", confesó.

"Quería jugar y me enfadé con Pep. Ahora entiendo que fue mi culpa", reconoció.

A partir de ahí, salió a préstamo a VfB Stuttgart, donde ya había jugado. Luego pasó por Birmingham City, Wolfsburgo, Sovetov Samara, BATE Borisov, Konyaspor y Gençlerbirliği Spor, antes de volver al BATE, donde milita actualmente.

Según él, elegir jugar en el conjunto azulgrana le arruinó la carrera.

"¿Si alcancé mi potencial? No, cometí muchos errores. Es por eso que no estoy al 100 por ciento contento con mi carrera. Ir al Barça fue una decisión difícil y todo lo que vino después fue un error. Perdí mis mejores años", reveló.