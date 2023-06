Es oficial: Ilkay Gündogan dejó Manchester City y es nuevo jugador de FC Barcelona

FC Barcelona anunció este lunes la contratación del centrocampista alemán Ilkay Gundogan, que ha firmado por dos temporadas, más otra opcional, y tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

El excapitán del Manchester City, con el que conquistpo el triplete en esta última temporada (Premier League, FA Cup y Champions League), era una de las piezas deseadas por el técnico Xavi Hernández, para apuntalar el centro del campo, posición en la que su equipo andaba cojo, aunque en ningún caso llega al club azulgrana para sustituir de mediocentro a Sergio Busquets.

