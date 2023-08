FC Barcelona se alzó ganador del Trofeo "Joan Gamper" tras golear a Tottenham

FC Barcelona se alzó ganador este martes del tradicional Trofeo "Joan Gamper" al golear por 4-2 a Tottenham en el Estadio Olímpico "Lluís Companys" en la localidad de Montjuic.

El elenco culé se puso rápidamente en ventaja en el encuentro con el gol del polaco Robert Lewandowski a los 3' minutos de juego, pero antes del término de la primera mitad los londinenses remontaron parcialmente con un doblete de Oliver Skipp, a los 24' y 36'.

Con varios cambios para el segundo tiempo fue que el elenco dirigido por Xavi Hernández reaccionó y terminó por remontar el resultado a su favor con los tantos de Ferrán Torres en los 81' y de Ansu Fati a los 90' y Ez Abde a los 90+3'.

De esta manera, Barcelona se quedó con el "Joan Gamper" y con este impulso arrancará la temporada en la liga española ante Getafe este 13 de agosto. Por su lado Tottenham debutará en una nueva campaña de la Premier League el mismo domingo ante Brentford.

