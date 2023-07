Gündogan contó que Guardiola "se entristeció" cuando le contó que ficharía en Barcelona

El centrocampista alemán Ilkay Gündogan, que este lunes fue presentado como nuevo jugador de FC Barcelona para las dos próximas temporadas, destacó la "rápida conexión" con Xavi Hernández, su nuevo entrenador, como una de las claves para haber decidido dejar Manchester City para vestir de azulgrana.

"Con Xavi tuvimos muchas conversaciones y desde el primer momento me sentí muy a gusto. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como lo hice en el City, porque la escuela de Xavi y Guardiola es la misma. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío", explicó.

Gündogan también reveló cómo llamó por teléfono a Josep Guardiola para decirle que había decidido irse al Barça: "Cuando lo llamé los dos estábamos ya de vacaciones, pero para mí era importante decírselo personalmente, no que se enterara por terceras personas. Se lo conté todo y le expresé mi agradecimiento por lo que hizo por el club durante los últimos siete años".

Según el germano, a Guardiola "le entristeció un poco" la noticia, "pero intuyo que también estaba un poco feliz por mí y lo noté muy orgulloso, porque me iba al club del que él había sido jugador desde niño".

"Así que me deseó lo mejor para el futuro y me dijo que si algún día necesitaba consejo respecto al club o la ciudad o cualquier otra cosa, le llamara", añadió.

En Barcelona, Ilkay Güdogan se reencontrará con su compatriota Marc-André ter Stegen y con el polaco Robert Lewandowski, con los que también habló antes de fichar, "pero no hizo falta que me convencieran, porque yo ya estaba convencido", precisó sonriente.