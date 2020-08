Presidente de FC Barcelona: Arthur le faltó el respeto a sus compañeros y al club

El presidente de FC Barcelona, Josep María Bartomeu. criticó la postura del volante brasileño Arthur, quien se declaró en rebeldía y desechó defender al club en la Champions League, pues cree que con esa decisión le faltó el respeto a sus compañeros.

"Lo que hizo Arthur es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club. No es lógico que jugándote un título tan importante, un jugador decida borrarse. Es injustificable y totalmente incomprensible", sostuvo en entrevista con Sport.

"Hablamos de un jugador que no puede renovar por Barça por la cifra que quiere, tiene una oferta mejor y lo explica, el Barça no puede igualar esa oferta, decide irse y entonces la operación se pone en marcha", señaló sobre cómo se originó su fichaje en Juventus.

"Llegamos al acuerdo de que hasta que no terminase la Champions, seguiría jugando en el Barça, tanto en Liga como en Champions. Es un jugador que tiene una cierta importancia en el equipo y que nos podía ayudar", continuó el dirigente.

"Pero no apareció del retorno de las minivacaciones. Es un acto de indisciplina inaceptable. Y por eso le hemos abierto un expediente, porque no hay ningún argumento que justifique su ausencia. Llamó y dijo, 'no voy a volver, me quedo en Brasil'. Es su decisión. Nadie le ha dado permiso", manifestó.