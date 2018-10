Presidente de FC Barcelona descartó el retorno de Neymar

El presidente de FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que no está previsto el regreso de Neymar al club azulgrana, admitió que el diseño del nuevo escudo quedó de lado "porque no le gustaba a los socios" y aseguró que en el club están satisfechos con el trabajo realizado por el técnico Ernesto Valverde.

En una entrevista en Catalunya Rádio, Bartomeu dijo que desde el Barça están "preocupados" por la lesión de Lionel Messi, ya que es "el mejor jugador del mundo y se perderá partidos importantes" y aseguró que cada vez que el argentino no está "el equipo siempre ha tirado para adelante y se ha hecho más fuerte".

Luego, aclaró que, ante reportes de prensa que hablan del regreso de Neymar, el dirigente fue claro.

"No hemos tenido ninguna llamada ni ninguna reunión. Él decidió su futuro con otro equipo, pagó la cláusula de rescisión y se fue a París. No nos gusta que los jugadores se vayan pagando la cláusula", manifestó.

Bartomeu indicó que no es cuestión de que él personalmente no quiera que vuelva, sino que es algo que tienen que decidir los técnicos, el secretario técnico y el director deportivo. "No es una decisión del presidente", aclaró.

Además el dirigente azulgrana desveló que el Barça "no tiene previsión" de fichar a nadie durante el próximo mercado invernal, con la excepción de que los técnicos lo solicitaran. "Este año hemos hecho una plantilla más corta porque hay jugadores en el Barça B que pueden ayudar al primer equipo", argumentó.