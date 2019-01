Yaya Touré: Rafael Márquez era diez veces mejor que Gerard Piqué

El marfileño Yaya Touré sorprendió con unas declaraciones en las que elogió al mexicano Rafael Márquez, señalando que era "diez veces mejor" que el actual defensor de FC Barcelona Gerard Piqué.

Con motivo de su equipo ideal, creado para Sky Sports, el ex Manchester City dijo que "Márquez era uno de los más duros defensas, pero la gente no lo recuerda porque no jugó en Inglaterra".

"Si quieres recordarlo debes ir a YouTube, pero yo creo que era diez veces mejor que Gerard Piqué", agregó el africano.

El equipo ideal de Yaya Touré está conformado por Ederson; Vincent Kompany, Carles Puyol, Rafael Márquez; Andrés Iniesta, Leroy Sané, Sergio Agüero, Lionel Messi, Thierry Henry, Samuel Eto'o y Didier Drogba