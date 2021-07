Arturo Sanhueza: Ganarle a la U es especial, los hinchas de Colo Colo siempre me lo piden

Arturo Sanhueza, capitán de Fernández Vial, habló sobre la victoria de los aurinegros en los penales ante Universidad de Chile en la Copa Chile y resaltó que vencer a los azules "es especial", debido a marcada historia como referente y líder de Colo Colo.

"Para mí, ganarle a la U es especial, porque todos me identifican con Colo Colo. En la calle me paran los hinchas de Colo Colo y siempre me piden ganarle a la U. Y estas semanas, obviamente, también lo hacían los hinchas de Fernández Vial. Ambos son clubes a los que quiero mucho, por lo que significan para mi carrera y mi vida. Se dio y lo he disfrutado mucho", comentó a La Tercera.

Del mismo modo, recordó que "el Vial se armó para jugar en Segunda. Entonces, no era fácil competir con un equipo como la U. Queríamos estar a la altura y fuimos capaces de conseguirlo".

Sanhueza, quien fue seis veces campeón con Colo Colo, también se refirió a la crisis futbolística que vivió el equipo en la pasada campaña, al estar al borde del descenso, y apuntó que mantener la categoría ayudó a descomprimir el ambiente.

"Se descomprimió al no descender. Ahora se prepararon, entrenaron bien y se mantuvo el cuerpo técnico. Eso ha generado una estabilidad. El tema laboral también es clave. Arreglar eso, mas un buen tiempo de entrenamiento ha sido beneficioso", destacó.

Finalmente, reveló que su gran sueño es "llegar a ser entrenador de Colo Colo. Lo llevo en el corazón. Quiero prepararme de la mejor manera. La presión no me va a afectar".