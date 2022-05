Abogado ecuatoriano fue blanco de críticas por "anticipar" fallo de la FIFA

El abogado ecuatoriano Roberto Bonafont visitó un programa televisivo y realizó declaraciones que le llenaron de críticas, al sostener que en los próximos días se publicará un dictamen de la FIFA relacionado a la denuncia realizada por Chile, la cual, aseguró, favorece al jugador Byron Castillo.

"Usted sabe que estoy cerca del buró de abogados que están en la causa de Byron Castillo (Daniel Crespo)... saludos al doctor Crespo", dijo en conversación con Debate Fútbol de DirecTV Sports.

"La FIFA, para que duerman tranquilos algunos y otros no tan tranquilos, y no se carguen conmigo... escríbanle a la FIFA, no a mí... en los próximos días viene un dictamen... no sé si dictamen o veredicto porque la FIFA no se mete en esto, solo como separador, -que dice que- no se toca Ecuador, Ecuador está en Qatar", apuntó.

"Por eso se ve que hay un silencio de mausoleo y catedral de todos los chilenos, no de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, sino que de un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino, pensando que tiene techo de vidrio, pero no hay techo de vidrio", siguió.

"El dictamen viene y ellos quieren ahora agarrársela con el jugador, ya no con la selección, sino que las balas van para el jugador, pero también hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente, porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo, entonces como que esto le da un respiro al clima, a Barcelona, al jugador y a todos", completó.

Pese a los dichos de jurista, en redes sociales recordaron que la FEF aún no ha presentado sus descargos ante la FIFA, por lo que es complejo que el organismo entregue un veredicto, o ya lo tenga preparado, con las características que él señaló.