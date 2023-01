Conoce los postulantes al Premio Puskas al mejor gol del año

El italiano Mario Balotelli, el francés Kylian Mbappé y el brasileño Richarlison son tres de los aspirantes a recibir el Premio Puskas al mejor gol del año en el transcurso de la gala FIFA The Best.

Revisa la lista de convocados:

- Mario Balotelli (Italia): ADANA DEMIRSPOR-Goztepe (Superliga, 22 mayo 2022)

- Amandine Henry (Francia): Barcelona-LYON (Liga Campeones) (21 mayo 2022)

- Theo Hernández (Francia): MILAN-Atalanta (Serie A) (15 mayo 2022)

- Alou Kuol (Australia): Iraq sub'23-AUSTRALIA sub'23 (Copa Asia sub'23) (4 junio 2022)

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇶 Iraq 1️⃣-1️⃣ Australia 🇦🇺



Iraq deny the Olyroos a second successive win in Group B as Hasan Abdulkareem cancels out Alou Kuol's wonder goal!



Match Report 📋 https://t.co/Zyz518U4sR#AFCU23 | #IRQvAUS pic.twitter.com/BcXxX6pV28