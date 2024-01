Guilherme Madruga ganó el Premio Puskas por golazo de chilena en el Brasileirao B

Guilherme Madruga, Botafogo SP, se quedó este lunes con el premio Puskas a mejor gol de la temporada 2023 con su espectacular chilena contra Novorizontino en el Brasileirao B.

El defensa marcó un golazo de chilena desde fuera del área que sirvió para que el Botafogo se llevara los tres puntos en su visita al campo de Novorizontino, el 27 de junio de 2023.

Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC — ge (@geglobo) June 28, 2023

"Después del partido, vi el vídeo del gol de nuevo y solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Mi hermano y yo nos miramos el uno al otro y dije "hermano, ¿yo he hecho eso?", apuntó Madruga.

El tanto de Madruga se impuso a un latigazo del paraguayo Julio Enciso (Brighton) desde treinta metros contra Manchester City en la Premier League y a una rabona de Nuno Santos, del Sporting de Portugal, contra el Boavista.

🇵🇾 Julio Enciso's brilliant goal against Man City came second in the Puskas award.pic.twitter.com/VTUQ352d5A — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 15, 2024