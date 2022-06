Joseph Blatter acusó dolores en el pecho en pleno juicio y no pudo declarar

Este miércoles comenzó el juicio contra el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el ex timonel de la UEFA, Michel Platini, acusados de fraude, gestión desleal, abuso de confianza y falsificación documental. Sin embargo, el suizo, de 86 años, no pudo declarar tras acusar dolores en el pecho.

"El dolor regresará y tengo dificultad para respirar", dijo a los jueces un Blatter al que se le veía débil, según describrió la prensa que cubrió el jucicioo en la corte en Bellinzona.

Según lo estipulado, las audiencias se prolongarán hasta el 22 de junio, y se espera que el 8 de julio se dicte la sentencia.

El caso gira en torno a un pago de cerca de dos millones de euros realizado por Blatter a Platini en 2011 por trabajos de asesoramiento realizados entre 1998 y 2002, que la Fiscalía helvética consideró un posible delito de fraude al hacerse sin base legal, "perjudicando el patrimonio de la FIFA y enriqueciendo de forma ilícita a Platini".

El Comité de Ética de la FIFA inhabilitó en 2015 a Blatter y a Platini durante ocho años, lo que impidió al excapitán de la selección francesa presentarse a las elecciones a la presidencia de la organización, ganadas por el actual presidente, Gianni Infantino, entonces secretario general de la UEFA.