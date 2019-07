Joseph Blatter demandará a la FIFA para recuperar sus lujosos relojes

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA, quiere que el organismo le devuelva los relojes que dejó en la que fue su oficina, además de recibir pagos por su jubilación y que se limpie su nombre.

Aunque suene casi descaballado por el escándalo que él comandó con la corrupción en la FIFA, la mayor preocupación del otrora dirigente son sus relojes.

En una entrevista con The New York Times del pasado 8 de mayo comentó su frustración porque la FIFA no le había devuelto los relojes de marcas como Patek Philippe, IWC y Omega.

Es así que hoy, la principal misión de Blatter es recuperar esas piezas de lujo, razón por la que demandará a la FIFA.

Blatter, de 83 años, hoy está cumpliendo una condena impuesta por el organismo internacional que le impide trabajar en el fútbol por seis años.