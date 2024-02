La fase piloto de los amistosos internacionales de las FIFA Series empezará en marzo

La FIFA anunció este lunes que la fase piloto de los amistosos internacionales de las FIFA Series empezará el próximo mes de marzo, entre los días 18 al 26, del calendario internacional masculino en Argelia, Azerbaiyán, Arabia Saudita y Sri Lanka.

Con las FIFA Series, el organismo pretende ayudar a las federaciones miembro a organizar amistosos internacionales entre cuatro selecciones diferentes, procedentes de distintas confederaciones, que se jugarán en un único país anfitrión.

La FIFA señaló que la competición: "Proporcionará a las federaciones miembro la oportunidad de entablar, con más regularidad, encuentros entre sus selecciones y las representantes de otros continentes, junto con más posibilidades comerciales, de desarrollo técnico a las que muchas de ellas no habían tenido ocasión de acceder hasta ahora".

Está previsto que la edición inaugural de las FIFA Series se celebre en marzo de 2026. A partir de entonces, se prevé que la competición se dispute cada dos años durante el periodo de marzo del calendario internacional.

En la fase piloto de marzo de 2024 de las FIFA Series participarán las siguientes selecciones:

- FIFA Series en Argelia: Argelia (CAF), Andorra (UEFA), Bolivia (CONMEBOL) y Sudáfrica (CAF).

- FIFA Series en Azerbaiyán: Azerbaiyán (UEFA), Bulgaria (UEFA), Mongolia (AFC) y Tanzania (CAF).

- FIFA Series en Arabia Saudita A: Cabo Verde (CAF), Camboya (AFC), Guinea Ecuatorial (CAF) y Guyana (Concacaf).

- FIFA Series en Arabia Saudita B: Bermudas (Concacaf), Guinea (CAF), Brunéi Darusalam (AFC) y Vanuatu (OFC).

- FIFA Series en Sri Lanka: Bután (AFC), República Centroafricana (CAF), Papúa Nueva Guinea (OFC) y Sri Lanka (AFC).

FIFA has announced the implementation of the pilot phase of the FIFA Series during the upcoming Men’s International Match Calendar window in March 2024.



The FIFA Series will see world football’s governing body support its member associations in organising international… pic.twitter.com/oB019gOZj4