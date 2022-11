"Los entresijos de la FIFA": Netflix estrenó documental sobre corrupción en la designación de Mundiales

Netflix estrenó este miércoles el documental "Los entresijos de la FIFA", que aborda los casos de corrupción que ocurrieron durante la gestión de Joseph Blatter, en donde se designaron de forma irregular la organización de los mundiales de Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar.

La producción audiovisual cuenta con cuatro capítulos, y cuenta parte de la historia de la entidad que rige el fútbol mundial, aunque se centra en la investigación conocida como FIFA Gate, cuando 14 ejecutivos fueron arrestados en 2015 por corrupción.

También pone en duda el cómo ganó Blatter las elecciones para ser presidente de la FIFA en 1998, tras ganar al sueco Lennart Johansson, en una instancia en donde estuvo presente en ese entonces el micrófono dorado de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Me asombró que mucha gente con la que había hablado y me había dicho que votaría por mí, obviamente, no lo hizo", dijo el Johansson en el registro de la época, dejando entrever que algo pasó en las elecciones para suceder al brasileño Joao Havelange.

Las operaciones sospechosas, con sobornos y engaños, empezaron a salir a la luz después que Rusia y Qatar fuesen elegidas como sedes de las Copas del Mundo 2018 y 2022, destapando esta investigación, que también terminó sacando a Blatter de su cargo en la FIFA.