Megan Rapinoe fue premiada con el The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2019

La estadounidense Megan Rapinoe fue galardonada este lunes con el premio "The Best" de la FIFA a la mejor jugadora del año, debido a su liderazgo en la selección norteamericana, campeona del mundo este año en Francia.

Rapinoe, con 34 años, no solo fue la capitana del conjunto estadounidense en el certamen planetario: También fue la MVP del torneo y se quedó con la Bota de Oro como goleadora con seis anotaciones, uno de ellos en la final ante Holanda.

Además, el impacto de Rapinoe no sólo ha sidodentro de la cancha: También se convirtió en una abanderada en la lucha por la igualdad salarial entre el fútbol femenino y masculino en su país; y a nivel mediático, protagonizó una discusión con el presidente estadounidense, Donald Trump, acusándolo de discriminar a la comunidad LGBT y a las personas de color.

En la final por el premio The Best, Rapinoe se impuso a su compatriota Alex Morgan, también clave para el Mundial que logró Estados Unidos; y la inglesa Lucy Bronze, semifinalista en Francia y ganadora del triplete Liga, Copa y Champions con Olympique de Lyon.

