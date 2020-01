Presidentes de River, San Lorenzo y Boca lamentaron designación de Macri en la FIFA

El ex mandatario argentino fue nombrado presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Los timoneles de River Plate, San Lorenzo y Boca Juniors, Rodolfo D'Onofrio, Marcelo Tinelli y Jorge Amor Ameal respectivamente, lamentaron la designación del ex mandatario de Argentina, Mauricio Macri, como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

"Es lamentable que el ex presidente que nos dejó una deuda casi impagable, mas de 50 por ciento de pobreza, enemigo de las sociedades civiles en el fútbol y responsable de los últimos cuatro años en el manejo que vive el fútbol argentino haya sido nombrado al frente de la Fundación FIFA", escribió D'Onofrio en Twitter.

Es lamentable que el ex presidente que nos dejo una deuda casi impagable, mas de 50% de pobreza... enemigo de las sociedades civiles en el futbol,...y responsable de los ultimos 4 años en el manejo que vive el futbol argentino , haya sido nombrado al frente de Fundacion Fifa. — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) January 28, 2020

Por su parte, Tinelli, manifestó su lamento por la distinción que recibió Macri en la FIFA. "Triste noticia para los que amamos el fútbol".

Me parece lamentable que una persona que sin ningún pudor y siendo PRESIDENTE, manifestó que venía diciéndole a sus colaboradores que los mercados no nos iban a dar más plata y que nos íbamos a la “mierda”, hoy sea distinguido en FIFA. Triste noticia para los que amamos el fútbol https://t.co/vlorBwdpgW — marcelo tinelli (@cuervotinelli) January 28, 2020

Ameal, quien en diciembre pasado asumió como presidente de Boca Juniors, se sumó a las críticas y aseguró que la FIFA tendría que haber consultado la designación de Macri con los clubes profesionales del fútbol argentino.

"El presidente de la FIFA (Gianni Infantino) debería haber consultado a todos clubes. No estoy de acuerdo, para nada. Los dirigentes políticos se tienen que dedicar a la política y los dirigentes deportivos a los clubes. Me parece que la FIFA no es un premio consuelo", afirmó en diálogo con Radio Nacional.

No estoy de acuerdo con el nombramiento de Mauricio Macri como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Primero debieron consultarlo con la AFA. Los dirigentes políticos tienen que hacer política y la FIFA no es un premio consuelo. — Jorge Amor Ameal (@AmealJorgeAmor) January 28, 2020

La Superliga de Argentina y la AFA también expresaron su sorpresa y "preocupación" por la designación.

Teniendo en cuenta nuestro carácter de miembro de la FIFA y la trascendencia de la designación referida, nos impone manifestarnos que la misma es ajena a la voluntad de esta Asociación del Fútbol Argentino, asumiendo por tal razón nuestro deber de juzgar como inapropiada su designación", señaló la Federación.