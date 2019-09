The Best: Marcelo Bielsa y Leeds ganaron el premio Fair Play

El ex director técnico de la selección chilena, el argentino Marcelo Bielsa y su actual equipo, Leeds, fueron galardonados este lunes en los The Best de la FIFA con el premio Fair Play.

La distinción al rosarino se debió al recordado gol que concedió a Aston Villa en un partido por los play-offs por el ascenso a la Premier League.

Lo que ocurrió fue que sus futbolistas anotaron con un jugador rival en el suelo, razón por la que Bielsa le exigió a sus pupilos que se dejaran convertir para compensar.

La situación generó de todo tipo de reacciones, desde las más ácidas críticas, hasta los más grandes elogios, tal como el recibido por la FIFA ante la elite del fútbol mundial este lunes en los The Best.

¡Felicitaciones, Marcelo Bielsa y el equipo del Leeds United!#TheBest

